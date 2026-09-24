लद्दाख हिंसा में मारे गए लोगों के लिए सोनाम वांगचुक ने निकाला मार्च
जलवायु कार्यकर्ता सोनाम वांगचुक ने लेह में एक मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च उन 4 लोगों की याद में निकाला गया था, जिन्होंने 2025 में लद्दाख में राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग के लिए हुए प्रदर्शनों में अपनी जान गंवाई थी।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी कारगिल में ऐसा ही एक मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इनमें सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक समूह भी था।
वांगचुक का जोर: चुनी हुई संस्था बनने तक करें इंतजार
वांगचुक ने बताया कि लेह में लोग शांति और विकास के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लद्दाख के भविष्य से जुड़े बड़े फैसले तब तक नहीं लिए जाने चाहिए, जब तक कोई चुनी हुई संस्था न बन जाए।
लेह स्टेडियम में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित करने की योजना है। यह कार्यक्रम लद्दाख के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चल रही बातचीत का ही एक हिस्सा है।