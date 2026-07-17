डॉक्टरों ने सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई है

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने अंग फेल होने की चेतावनी दी

लेखन आबिद खान 11:48 am Jul 17, 202611:48 am

क्या है खबर?

सामाजिक कार्यकर्ता और पर्याणवरणविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 20वां दिन है। वे NEET समेत कई पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर हैं। इस बीच डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से भूखे रहने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई है और अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। हालांकि, वांगचुक ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर 20 जुलाई तक जिंदा रहेंगे।