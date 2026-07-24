सोनम वांगचुक का 26 दिन का उपवास खत्म, बोले- ये जवाबदेही की शुरुआत

सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे। दोनों मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिया कि संसद में परीक्षा के पेपर लीक होने और पूरे टेस्टिंग सिस्टम में जवाबदेही पर बात होगी। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने इसे छात्रों के लिए 'जवाबदेही की शुरुआत...!' बताया।