दिल्ली प्रदर्शन से सोनम वांगचुक ने क्यों बनाई दूरी? खुद बताई वजह
जाने-माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आज दिल्ली में होने वाले CJP विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि वे अभी हिमालय में सर्दियों की तैयारी और पानी से जुड़ी सुरक्षा परियोजनाओं में व्यस्त हैं।
इनमें कृत्रिम ग्लेशियर बनाना और ग्लेशियर झीलों से होने वाले खतरों से निपटना जैसे काम शामिल हैं। वांगचुक जुलाई में हुए CJP के विरोध प्रदर्शन में भी सक्रिय रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि अभी उनकी टीम राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना ध्यान दे रही है।
वांगचुक ने एकता बनाए रखने का आग्रह किया
वांगचुक ने इस क्षेत्र में 200 से ज्यादा खतरनाक झीलों की पहचान की है और वे सरकारी चुनौतियों के बावजूद अपने काम में लगे हुए हैं। वे प्रदर्शनकारियों से एकजुट और शांतिपूर्ण रहने की अपील भी कर रहे हैं, खासकर तब जब दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम से पहले CJP के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है।
विरोध प्रदर्शन के आस-पास का माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन वांगचुक उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण बना रहेगा।