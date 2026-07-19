अस्पताल से सोनम वांगचुक का 'चलो संसद' हुंकार, 20 जुलाई को 'दूसरी आजादी की लड़ाई' का ऐलान

वांगचुक ने जून के अंत में परीक्षा में सुधार की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी और 20 दिन तक बिना खाना खाए रहने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने उनकी सेहत के लिए यह कदम उठाया, लेकिन समर्थकों को इस पर विश्वास नहीं है। वे वांगचुक की हालत के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहते हैं और सरकार के कदमों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई की, लेकिन आयोजकों का कहना है कि मार्च अब भी होगा। वे बार-बार होने वाले परीक्षा घोटालों की वजह से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।