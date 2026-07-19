अस्पताल से सोनम वांगचुक का 'चलो संसद' हुंकार, 20 जुलाई को 'दूसरी आजादी की लड़ाई' का ऐलान
सोनम वांगचुक इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पुलिस की निगरानी में हैं। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को संसद के लिए 'चलो संसद' मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने इस मार्च को 'भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई' का नाम दिया है। इसमें वह परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। उनका यह संदेश उनकी पत्नी ने साझा किया है, जिसमें उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही वहां पहुंचें।
20 दिन की भूख हड़ताल के बाद वांगचुक अस्पताल में भर्ती
वांगचुक ने जून के अंत में परीक्षा में सुधार की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू की थी और 20 दिन तक बिना खाना खाए रहने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने उनकी सेहत के लिए यह कदम उठाया, लेकिन समर्थकों को इस पर विश्वास नहीं है। वे वांगचुक की हालत के बारे में स्पष्ट जानकारी चाहते हैं और सरकार के कदमों पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई की, लेकिन आयोजकों का कहना है कि मार्च अब भी होगा। वे बार-बार होने वाले परीक्षा घोटालों की वजह से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।