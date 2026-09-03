आरजी कर मामला: सबूत छिपाने में कथित तौर पर मदद करने वाले सोमनाथ डे बेंगलुरु से गिरफ्तार
पानीहाटी म्युनिसिपालिटी के पूर्व प्रमुख सोमनाथ डे, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला डॉक्टर के कथित रेप और हत्या के मामले को छुपाने में मदद की थी।
इस महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मिला था। पुलिस का कहना है कि दूसरे पोस्टमॉर्टम में इस मामले से जुड़े और भी कई सबूत सामने आ सकते थे, इसलिए डे ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करवा दिया था।
सोमनाथ डे की बैरकपुर कोर्ट में पेशी
सोमनाथ डे इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे प्रमुख आरोपी हैं। उनसे पहले पूर्व विधायक निर्मल घोष और संजीव मुखर्जी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने घटना को छुपाने के लिए शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा कराया। डे को अब कोलकाता लाया जाएगा और बैरकपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है।