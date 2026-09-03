आरजी कर मामला: सबूत छिपाने में कथित तौर पर मदद करने वाले सोमनाथ डे बेंगलुरु से गिरफ्तार

पानीहाटी म्युनिसिपालिटी के पूर्व प्रमुख सोमनाथ डे, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला डॉक्टर के कथित रेप और हत्या के मामले को छुपाने में मदद की थी।

इस महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त 2024 की सुबह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मिला था। पुलिस का कहना है कि दूसरे पोस्टमॉर्टम में इस मामले से जुड़े और भी कई सबूत सामने आ सकते थे, इसलिए डे ने जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार करवा दिया था।