राम मंदिर दान घोटाला: SBI को कर्मचारी मुहैया कराने वाली सुरक्षा एजेंसी के 6 लोग गिरफ्तार देश Jul 03, 2026

अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले में गिरफ्तार हुए 8 लोगों में से 6 सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के कर्मचारी थे। यह एक प्राइवेट एजेंसी है जो भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की नया घाट शाखा को स्टाफ मुहैया कराती थी। बता दें कि यही शाखा मंदिर के दान का मुख्य कामकाज संभालती है। इन गिरफ्तारियों के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि ये कर्मचारी धोखाधड़ी में कैसे शामिल हो गए और क्या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश भी हो सकती है।