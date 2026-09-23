घर लौट रहे फौजी की सड़क पर हुए झगडे में मौत, मिजोरम में न्याय की गुहार

लालहरियातलुआंगा का परिवार इस घटना से सदमे में है और उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है।

उनकी मां ने बताया कि साल 2017 से जब वह असम रेजिमेंट में थे, तब से घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। वह अपने माता-पिता और भाई-बहनों का एकमात्र सहारा थे।

दुख भरे शब्दों में उन्होंने कहा, "हमें यह समझ नहीं आ रहा कि जो शख्स अपने देश की रक्षा के लिए इतनी दूर रहकर सेवा दे रहा था और कुछ समय परिवार के साथ बिताने के लिए घर लौट रहा था, उसे घर पहुंचने से पहले ही कुछ बदमाशों के हाथों इतनी बेरहमी से जान क्यों गंवानी पड़ी।"

उन्होंने बताया कि जकारिया एक अच्छे बेटे थे और एक ऐसे जांबाज सैनिक थे जिनका अंत बेहद दुखद हुआ।