घर लौट रहे फौजी की सड़क पर हुए झगडे में मौत, मिजोरम में न्याय की गुहार

घर लौट रहे फौजी की सड़क पर हुए झगडे में मौत, मिजोरम में न्याय की गुहार
मिजोरम के कोलासिब में नेशनल हाइवे 306 पर हुए एक झगड़े में 29 साल के आर्मी जवान जकारिया लालहरियातलुआंगा ने अपनी जान गंवा दी। वह जम्मू-कश्मीर से अपने दोस्त के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी गलत साइड से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। जैसे ही कुछ स्थानीय युवक इस झगड़े में कूद पड़े, मामला तेजी से बिगड़ गया।
इस हिंसक झड़प में लालहरियातलुआंगा की जान चली गई, जबकि उनके दोस्त को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
जकारिया लालहरियातलुआंगा के परिवार ने न्याय की मांग की
लालहरियातलुआंगा का परिवार इस घटना से सदमे में है और उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है।
उनकी मां ने बताया कि साल 2017 से जब वह असम रेजिमेंट में थे, तब से घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। वह अपने माता-पिता और भाई-बहनों का एकमात्र सहारा थे।
दुख भरे शब्दों में उन्होंने कहा, "हमें यह समझ नहीं आ रहा कि जो शख्स अपने देश की रक्षा के लिए इतनी दूर रहकर सेवा दे रहा था और कुछ समय परिवार के साथ बिताने के लिए घर लौट रहा था, उसे घर पहुंचने से पहले ही कुछ बदमाशों के हाथों इतनी बेरहमी से जान क्यों गंवानी पड़ी।"
उन्होंने बताया कि जकारिया एक अच्छे बेटे थे और एक ऐसे जांबाज सैनिक थे जिनका अंत बेहद दुखद हुआ।