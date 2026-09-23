भारतीय जवान ही करा रहा था बांग्लादेशियों की घुसपैठ, गिरफ्तार
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भारतीय सेना के जवान गौतम अधिकारी को 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से भारत में घुसने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
नॉर्थ 24 परगना के बिताधरी-हाकिमपीर सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इन दोनों बांग्लादेशियों को पकड़ा था। जब अधिकारियों ने इस मामले की गहराई से जांच की, तो गौतम अधिकारी का नाम सामने आया और उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया।
जांचकर्ता सीमा पार करने के पीछे के कारणों की जांच कर रहे
जांच एजेंसियां इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि हुगली के माग्रा के रहने वाले गौतम अधिकारी आखिर क्यों इस मामले में शामिल हुए। फिलहाल जोधपुर में तैनात अधिकारी के इस कदम के पीछे क्या वजहें थीं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही, जॉय और बैशाखी बारुई ने इस रास्ते से सीमा पार करने का फैसला क्यों लिया, यह सवाल भी जांच का एक अहम हिस्सा है।