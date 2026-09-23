भारतीय जवान ही करा रहा था बांग्लादेशियों की घुसपैठ, गिरफ्तार

जांच एजेंसियां इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं कि हुगली के माग्रा के रहने वाले गौतम अधिकारी आखिर क्यों इस मामले में शामिल हुए। फिलहाल जोधपुर में तैनात अधिकारी के इस कदम के पीछे क्या वजहें थीं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही, जॉय और बैशाखी बारुई ने इस रास्ते से सीमा पार करने का फैसला क्यों लिया, यह सवाल भी जांच का एक अहम हिस्सा है।