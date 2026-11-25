साल 2020 में स्नेहा ने स्थानीय चुनाव महज 13 वोटों के छोटे से अंतर से गंवाया था। इसके बाद, वह अपने पति के साथ एडमॉन्टन चली गईं। वहां उन्होंने 3 मुख्य विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर एक नई जिंदगी शुरू की।

अब स्नेहा जीती हुई रकम से अपने घर का मॉर्गेज (गिरवी) चुकाने, परिवार की मदद करने और शायद दुनिया घूमने की योजना बना रही हैं। इस अप्रत्याशित जीत ने उनके और उनके अपनों के लिए नई राहें खोल दी हैं।