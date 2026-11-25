भारत की स्नेहा ने कनाडा में जीती 30 करोड़ रुपये की लॉटरी, बताई अपनी योजना
लेखन Manoj Panchal
भारत के केरल से ताल्लुक रखने वाली स्नेहा जॉय ने कनाडा के लोट्टो 6/49 में 50 लाख कनाडाई डॉलर (लगभग 30 करोड़ रुपये) का बड़ा इनाम जीता है।
यह ड्रॉ 21 अक्टूबर, 2026 को निकला था, जिसकी पुष्टि वेस्टर्न कनाडा लॉटरी कॉर्पोरेशन ने 20 नवंबर, 2026 को की।
स्नेहा ने अपनी भावनाओं को तीन शब्दों में बयां किया: "हैरानी। खुशी। राहत।"
गिरवी घर का कर्ज चुकाने की है स्नेहा जॉय की योजना
साल 2020 में स्नेहा ने स्थानीय चुनाव महज 13 वोटों के छोटे से अंतर से गंवाया था। इसके बाद, वह अपने पति के साथ एडमॉन्टन चली गईं। वहां उन्होंने 3 मुख्य विषयों में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर एक नई जिंदगी शुरू की।
अब स्नेहा जीती हुई रकम से अपने घर का मॉर्गेज (गिरवी) चुकाने, परिवार की मदद करने और शायद दुनिया घूमने की योजना बना रही हैं। इस अप्रत्याशित जीत ने उनके और उनके अपनों के लिए नई राहें खोल दी हैं।