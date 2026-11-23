30 करोड़ की लॉटरी ने बदली केरलम की स्नेहा की किस्मत, होम लोन चुकाकर अब घूमेंगी दुनिया
लेखन भारत शर्मा
केरलम की स्नेहा जॉय ने हाल ही में 5 मिलियन डॉलर (करीब 30 करोड़ रुपये) की लॉटरी जीती है। उनके टिकट के सभी 6 नंबर सही निकले। उन्हें यह खबर अपने फोन पर मिली, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें एक साथ हैरानी, खुशी और राहत महसूस हुई।
स्नेहा जॉय पहले चुकाएंगी अपना होम लोन
स्नेहा जॉय ने बताया कि वह सबसे पहले अपना होम लोन चुकाएंगी और उसके बाद दुनिया घूमने निकलेंगी। उन्होंने सीधे-सीधे कहा, "इसके बाद, मैं दुनिया घूमने जाऊंगी।" वह अपनी इस अचानक मिली दौलत को अपने करीबियों के साथ भी बांटना चाहती हैं। उनका कहना है कि अब आर्थिक रूप से चिंता-मुक्त होकर अपने प्रियजनों की मदद कर पाना उनके लिए बड़ी राहत की बात है।