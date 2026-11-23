स्नेहा जॉय ने बताया कि वह सबसे पहले अपना होम लोन चुकाएंगी और उसके बाद दुनिया घूमने निकलेंगी। उन्होंने सीधे-सीधे कहा, "इसके बाद, मैं दुनिया घूमने जाऊंगी।" वह अपनी इस अचानक मिली दौलत को अपने करीबियों के साथ भी बांटना चाहती हैं। उनका कहना है कि अब आर्थिक रूप से चिंता-मुक्त होकर अपने प्रियजनों की मदद कर पाना उनके लिए बड़ी राहत की बात है।