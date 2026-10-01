फ्लाईदुबई विमान में 'मौत' को मात, गुजरात के जांबाज पायलट को मुख्यमंत्री देंगे विशिष्ट सम्मान
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गुजरात के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' से सम्मानित करेंगे। उन्हें यह सम्मान फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में बीच हवा में आई आपात स्थिति के दौरान दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया जा रहा है।
उनकी हिम्मत और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे यह घटना खतरे से भरे पल को साहस की अद्भुत कहानी में बदल गई।
पटेल ने स्मित की बहादुरी की तारीफ की
स्मित के इस बहादुरी भरे कदम ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलाई है और पूरे गुजरात के साथ-साथ देश का भी सिर गर्व से ऊंचा किया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें 'गुजरात का बहादुर बेटा' कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कैसे एक व्यक्ति का साहस अपने पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।