फ्लाईदुबई विमान में 'मौत' को मात, गुजरात के जांबाज पायलट को मुख्यमंत्री देंगे विशिष्ट सम्मान

गुजरात के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' से सम्मानित करेंगे। उन्हें यह सम्मान फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में बीच हवा में आई आपात स्थिति के दौरान दिखाई गई बहादुरी के लिए दिया जा रहा है।

उनकी हिम्मत और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे यह घटना खतरे से भरे पल को साहस की अद्भुत कहानी में बदल गई।