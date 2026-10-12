बढ़ती मांग के बीच इस्पात कंपनियां अब बेच रही बिजली

कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने (जैसे आयरन ओर पेलेट की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी और कोयले का महंगा होना) इन छोटे निर्माताओं के मुनाफे को निचोड़ दिया है।

वहीं, पिछले एक साल में कोयले की कमी और बढ़ती मांग के कारण खुले बाजार में बिजली के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में, जहां JSW स्टील और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, वहीं छोटे उत्पादक अपनी रणनीति तेजी से बदल रहे हैं। वे अभी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले काम (बिजली बेचना) पर ध्यान दे रहे हैं।