मध्य प्रदेश: राजगढ़ में स्लीपर बस का भीषण हादसा, 5 की मौत
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मध्य प्रदेश के भोपाल बाईपास पर शुक्रवार सुबह एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। यह बस पुल की दीवार से जा टकराई, जिससे 5 लोगों की जान चली गई और 12 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बस कानपुर से इंदौर जा रही थी, तभी एक मोड़ पर उसका संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है।
बस से ऊपरी बर्थ के यात्री गिरे
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं, जिसके चलते ऊपरी बर्थ पर सो रहे कई यात्री बस से बाहर आ गिरे। मृतकों में बेंगलुरु के एक पुलिस इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश के बस ड्राइवर और बिहार-आंध्र प्रदेश के कुछ यात्री भी शामिल हैं।
हादसे में घायल हुए लोगों को ब्यावरा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 4 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है।