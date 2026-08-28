मध्य प्रदेश: राजगढ़ में स्लीपर बस का भीषण हादसा, 5 की मौत

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं, जिसके चलते ऊपरी बर्थ पर सो रहे कई यात्री बस से बाहर आ गिरे। मृतकों में बेंगलुरु के एक पुलिस इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश के बस ड्राइवर और बिहार-आंध्र प्रदेश के कुछ यात्री भी शामिल हैं।

हादसे में घायल हुए लोगों को ब्यावरा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 4 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है।