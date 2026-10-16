स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर ने ली 4 जानें, 35 लोग घायल

कर्नाटक के पेरियापटना के पास शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक स्लीपर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में चार लोगों की जान चली गई और 35 लोग घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, रातभर हुई बारिश की वजह से सड़क पर एक पेड़ गिर गया था। ट्रक ड्राइवर इसी गिरे हुए पेड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रक सामने से आ रही बेंगलुरु से कोझिकोड जाने वाली बस से जा टकराया।