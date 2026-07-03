मंगेतर की हत्या की आरोपी सिया गोयल का 'बेशर्म' इशारा वायरल, आज कोर्ट में पेशी देश Jul 03, 2026

अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में फंसी सिया गोयल ने पुणे में उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया, जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जा रही थी और उसने मीडिया के सामने अश्लील इशारा किया। उसका यह छोटा सा वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर लोग उसे 'खुद को हक जताने वाली' बता रहे हैं और उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव न देखकर हैरान हैं। लोगों को उसके इस रवैये से काफी हैरानी हुई है।