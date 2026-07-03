मंगेतर की हत्या की आरोपी सिया गोयल का 'बेशर्म' इशारा वायरल, आज कोर्ट में पेशी
अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में फंसी सिया गोयल ने पुणे में उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया, जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जा रही थी और उसने मीडिया के सामने अश्लील इशारा किया। उसका यह छोटा सा वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर लोग उसे 'खुद को हक जताने वाली' बता रहे हैं और उसके चेहरे पर पछतावे का कोई भाव न देखकर हैरान हैं। लोगों को उसके इस रवैये से काफी हैरानी हुई है।
गोयल और चौधरी का कोर्ट में सामना
पुलिस के मुताबिक, गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने 18 जून को लोहगढ़ किले के पास केतन अग्रवाल को एक खाई में धक्का दे दिया था। शुरुआत में इसे एक हादसा बताया गया था, लेकिन गोयल के चेहरे पर शोक के कोई भाव न देखकर पुलिस को शक हुआ और मामले की गहन जांच शुरू की गई। दोनों आरोपी आज वाडगांव कोर्ट में पेश होंगे। यहाँ पुलिस पूछताछ के लिए और समय मांग सकती है, जबकि उनके वकील न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं।