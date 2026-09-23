केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया ने ChatGPT से पूछा था- दुखी दिखने के लिए क्या करें?

सिया गोयल पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से धक्का देकर मार डालने का आरोप लगा है। यह घटना जून 2026 में हुई थी। पुलिस का कहना है कि गोयल ने लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह दुखी और भावुक है, ChatGPT से सलाह ली थी।

उसने ChatGPT से यह भी पूछा था कि अगर पुलिस उसे पकड़े तो क्या करना चाहिए, पूछताछ के दौरान क्या बोलना चाहिए और घबराहट को कैसे काबू में रखना चाहिए।

केतन के परिवारवालों को सिया पर तभी शक हो गया था, जब घटना के बाद वे पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि सिया उतनी दुखी नहीं दिख रही थी, जितनी आमतौर पर ऐसे हालात में लोग होते हैं।