केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया ने ChatGPT से पूछा था- दुखी दिखने के लिए क्या करें?
सिया गोयल पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से धक्का देकर मार डालने का आरोप लगा है। यह घटना जून 2026 में हुई थी। पुलिस का कहना है कि गोयल ने लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह दुखी और भावुक है, ChatGPT से सलाह ली थी।
उसने ChatGPT से यह भी पूछा था कि अगर पुलिस उसे पकड़े तो क्या करना चाहिए, पूछताछ के दौरान क्या बोलना चाहिए और घबराहट को कैसे काबू में रखना चाहिए।
केतन के परिवारवालों को सिया पर तभी शक हो गया था, जब घटना के बाद वे पहाड़ी की तलहटी में पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि सिया उतनी दुखी नहीं दिख रही थी, जितनी आमतौर पर ऐसे हालात में लोग होते हैं।
लोहगढ़ हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल
जांच करने वालों ने बताया कि सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे ने कई महीनों तक इस हत्या की साजिश रची थी। केतन अग्रवाल को किले तक लाने के लिए उन्होंने एक नकली इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया था। भारतीय कानून के तहत सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अदालत अभी इस चार्जशीट की समीक्षा कर रही है। सिया की ऑनलाइन खोजबीन जैसे डिजिटल सबूत इस मामले में अहम भूमिका निभा रहे हैं।