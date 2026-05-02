राजस्थान: बाड़मेर  के स्कूल में हड़कंप, दूषित पानी पीने से बीमार हुए 16 बच्चे

राजस्थान: बाड़मेर के स्कूल में हड़कंप, दूषित पानी पीने से बीमार हुए 16 बच्चे
राजस्थान के बाड़मेर स्थित एक सरकारी स्कूल में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब खुले टैंक का पानी पीने के बाद 16 बच्चों की हालत बिगड़ गई। इनमें 5 से 14 साल की उम्र की 10 लड़कियां और 6 लड़के शामिल थे। इन बच्चों को उल्टी, चक्कर और शरीर पर दाने जैसी दिक्कतें होने लगीं। सबसे पहले एक लड़की को खुजली महसूस हुई, और फिर देखते ही देखते बाकी छात्रों में भी ये लक्षण दिखने लगे।
छात्रों की हालत अब स्थिर, पानी के नमूनों को जांच के लिए भेजा
शुरुआत में बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि खाना इस बीमारी की वजह नहीं है, क्योंकि तब तक स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं परोसा गया था। गनीमत है कि सभी छात्र अब खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना के असली कारण का पता लगाने के लिए पानी के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है और प्रशासन पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।