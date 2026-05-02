राजस्थान: बाड़मेर  के स्कूल में हड़कंप, दूषित पानी पीने से बीमार हुए 16 बच्चे

छात्रों की हालत अब स्थिर, पानी के नमूनों को जांच के लिए भेजा

शुरुआत में बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि खाना इस बीमारी की वजह नहीं है, क्योंकि तब तक स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं परोसा गया था। गनीमत है कि सभी छात्र अब खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना के असली कारण का पता लगाने के लिए पानी के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है और प्रशासन पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखे हुए है।