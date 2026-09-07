6 साल के मासूम की दरियादिली ने जीता दिल, नेपाल पीड़ितों के लिए खाली कर दी 20,000 रुपये की गुल्लक
कुशीनगर जिले के 6 साल के अल्फाज शेख ने नेपाल में आई हाल ही की बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपनी गुल्लक में जमा सारे पैसे (करीब 20,000 रुपये) देने का फैसला किया। टीवी और सोशल मीडिया पर आपदा की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखने के बाद अल्फाज काफी भावुक हो गया था।
अल्फाज ने मजिस्ट्रेट से राहत भेजने का आग्रह किया
3 सितंबर को अल्फाज अपनी जमापूंजी लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और उसने जिलाधिकारी से बाढ़ राहत कार्य के लिए पैसे भेजने की गुजारिश की। उसकी इस दरियादिली ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल छू लिया।
एक जिला प्रशासन अधिकारी ने अल्फाज की कहानी ऑनलाइन शेयर की और लिखा, "आमतौर पर जिस उम्र में बच्चे खिलौनों और अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए पैसे जोड़ते हैं, उस उम्र में अल्फाज ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए अपनी एक साल की पूरी जमापूंजी दान करने का फैसला किया।" अधिकारी अब इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अल्फाज़ का यह दान सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच सके।