कैलाश मानसरोवर यात्रा बनी संकट: तिब्बत में फंसे पुणे के 6 पर्यटक, एयरलिफ्ट की गुहार

इस समूह ने प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तुरंत मदद मांगी है। समूह की एक सदस्य, पूजा भोसले ने तो खराब सेहत और अत्यधिक थकान के कारण एयरलिफ्ट करने की गुहार भी लगाई है। इसी बीच, महाराष्ट्र के कई और यात्री भी नेपाल और तिब्बत में लगातार हो रही बाढ़ और भूस्खलन के कारण फंसे हुए हैं। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर लोग सुरक्षित हैं, लेकिन सड़कें टूट जाने और संचार व्यवस्था ठप होने के चलते सभी को वापस घर लाना मुश्किल हो रहा है।