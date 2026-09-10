दिल्ली PG की खतरनाक दरारें: पुट्टी से छिपाई गई लापरवाही, छात्रों की सुरक्षा पर सवाल

इस PG से निकाले गए छात्र फिलहाल शहीद भगत सिंह कॉलेज में रह रहे हैं। कॉलेज के कर्मचारियों ने उनके लिए जरूरी चीजों का इंतजाम किया, वहीं पुलिस ने छात्रों को बिल्डिंग खाली कराने में मदद की।

कई छात्रों ने बताया कि उनकी PG में कोई बुनियादी सुरक्षा जांच नहीं हुई थी। न तो कोई ऑडिट कराया गया था और न ही इसके पास कोई लाइसेंस था। यहां तक कि दीवारों में जो दरारें थीं, उन्हें वॉल पुट्टी लगाकर छिपाया गया था।

अब छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में मौजूद सभी छात्र आवासों की सख्त जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही, वे नए और कड़े नियम बनाने की भी मांग कर रहे हैं ताकि PG वाकई सबके लिए सुरक्षित बन सकें।