झारखंड में करम पूजा विसर्जन के दौरान हादसा, 6 बच्चों सहित 7 की डूबकर मौत

झारखंड के पलामू जिले में बुधवार को करम पूजा विसर्जन के अनुष्ठानों के दौरान एक बेहद दुखद घटना सामने आई। यहां 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बोक्या में कोयल नदी के पास बने एक तालाब में 4 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। इनमें से 4 बच्चों के शव तो मिल गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद एक बच्चा अभी तक लापता है।