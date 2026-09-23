झारखंड में करम पूजा विसर्जन के दौरान हादसा, 6 बच्चों सहित 7 की डूबकर मौत
देश
झारखंड के पलामू जिले में बुधवार को करम पूजा विसर्जन के अनुष्ठानों के दौरान एक बेहद दुखद घटना सामने आई। यहां 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बोक्या में कोयल नदी के पास बने एक तालाब में 4 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। इनमें से 4 बच्चों के शव तो मिल गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद एक बच्चा अभी तक लापता है।
नानी झरिया में किशोर लड़की की भी डूबकर मौत
एक और दुखद घटना में, नानी झरिया इलाके में भी 15 साल की एक किशोरी की ऐसे ही अनुष्ठानों के दौरान डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस, स्थानीय निवासियों और प्रशासन ने मिलकर खोज और बचाव अभियान चलाया।