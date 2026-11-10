तमिलनाडु: 14 साल की किशोरी ने 3 साल के मासूम को चाकू की नोक पर बनाया बंधक

पुलिस को उस सटीक मॉडल का फोन ढूंढने में परेशानी हो रही थी, लेकिन एक स्थानीय दुकानदार की मदद से उन्हें वह मोबाइल मिल गया। थोड़ी देर बाद जब लड़की को फोन चलाना सिखाया गया, तब उसने बच्चे को बिना कोई नुकसान पहुंचाएं आजाद कर दिया। पुलिस ने बाद में लड़की की काउंसलिंग कराने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि आजकल युवाओं में स्मार्टफोन की लत तेजी से बढ़ रही है।