राम मंदिर दान विवाद: चंपत राय से SIT की घंटों पूछताछ, ट्रस्ट में इस्तीफे पर मंथन

VHP ने राय का समर्थन किया, 8 कर्मचारी गिरफ्तार

VHP और चंपत राय के परिवार ने उनके समर्थन में बयान जारी किया है। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए राय की लंबी सेवाओं की सराहना भी की। इस मामले में अब तक 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और ट्रस्ट के कुछ अन्य सदस्यों पर भी जांच की तलवार लटकी हुई है। दान के प्रबंधन को लेकर बढ़ते दबाव के बीच, ट्रस्ट जल्द ही एक बैठक करने वाला है, जिसमें राय और एक अन्य सदस्य के इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी।