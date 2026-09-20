मेसी के कोच्चि मैच में घोटाला: पूर्व मंत्री वी अब्दुर्रहमान पर SIT जांच, रिपोर्टर TV मालिक गिरफ्तार

SIT ने हाल ही में रिपोर्टर TV के कोच्चि कार्यालय के साथ-साथ कुछ और जगहों पर भी छापा मारा। इस दौरान उन्हें इस इवेंट से जुड़े कई दस्तावेज, एक मेमोरी कार्ड और विदेशी मुद्रा मिली। इस मामले में रिपोर्टर TV के मालिक और मुख्य आरोपी एंटो ऑगस्टीन से भी अब पूछताछ होगी। उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस को उनके घर से भारी मात्रा में शराब मिली थी।

प्रवर्तन निदेशालय भी संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि इतने बड़े मैच के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का इस्तेमाल कैसे किया जाना था।