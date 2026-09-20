मेसी के कोच्चि मैच में घोटाला: पूर्व मंत्री वी अब्दुर्रहमान पर SIT जांच, रिपोर्टर TV मालिक गिरफ्तार
2025 में लियोनेल मेसी का एक फुटबॉल मैच कोच्चि में कराए जाने की बात थी। इस प्रस्तावित मैच से जुड़े कथित घोटाले में पूर्व खेल मंत्री वी अब्दुर्रहमान की भूमिका की अब SIT जांच कर रही है। पिछली सरकार ने 2025 में कोच्चि में अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम, जिसमें मेसी भी शामिल होते, का मैच आयोजित करने का फैसला किया था।
इस फैसले में कथित गड़बड़ियों की जांच अब अब्दुर्रहमान तक भी पहुंच सकती है। इस हफ्ते गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को इन ताजा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी गई।
SIT ने रिपोर्टर TV के कोच्चि कार्यालय पर छापा मारा
SIT ने हाल ही में रिपोर्टर TV के कोच्चि कार्यालय के साथ-साथ कुछ और जगहों पर भी छापा मारा। इस दौरान उन्हें इस इवेंट से जुड़े कई दस्तावेज, एक मेमोरी कार्ड और विदेशी मुद्रा मिली। इस मामले में रिपोर्टर TV के मालिक और मुख्य आरोपी एंटो ऑगस्टीन से भी अब पूछताछ होगी। उन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस को उनके घर से भारी मात्रा में शराब मिली थी।
प्रवर्तन निदेशालय भी संभावित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि इतने बड़े मैच के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का इस्तेमाल कैसे किया जाना था।