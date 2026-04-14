TCS यौन उत्पीड़न-धर्मांतरण मामला: 7 गिरफ्तार, SIT ने खंगाले बैंक खाते

TCS कर्मचारियों की गिरफ्तारी, चंद्रशेखरन ने स्टाफ को निलंबित किया

अब तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला ऑपरेशंस मैनेजर भी शामिल है, जिसकी हिरासत की अवधि हाल ही में बढ़ाई गई है। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने इस पूरी स्थिति को 'अत्यंत चिंताजनक और कष्टदायक' बताया है। उन्होंने मामले में शामिल लोगों को निलंबित कर दिया है और कहा है कि कंपनी 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाती है।