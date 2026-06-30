राम मंदिर के 82 करोड़ से ज्यादा दान पर SIT का चौंकाने वाला खुलासा, पारदर्शिता सवालों के घेरे में

काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि में CCTV से होती है निगरानी

राम मंदिर से बिल्कुल अलग, काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि जैसे बड़े मंदिरों में कड़े नियमों का पालन किया जाता है। इन मंदिरों में पैसे के लेन-देन के लिए CCTV कैमरों का इस्तेमाल होता है। पैसों की गिनती सरकारी अधिकारियों की निगरानी में की जाती है और हर वित्तीय गतिविधि का स्पष्ट ऑडिट ट्रेल रखा जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सार्वजनिक ट्रस्टों को इस तरह के सुरक्षा उपायों की सख्त जरूरत होती है, ताकि काम में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का उन पर भरोसा कायम रहे। अब सबकी निगाहें अयोध्या के राम मंदिर पर टिकी हैं कि वह भी अपनी व्यवस्था को सुधारे और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़े।