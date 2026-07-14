राम मंदिर दान विवाद: AI खोलेगा गड़बड़ी के राज, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा सुनवाई
अयोध्या के राम मंदिर में दान के गलत प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अब सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है, जो मंदिर में आने वाले सभी चढ़ावों पर नजर रखने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए AI का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। पिछले महीने गठित हुई इस SIT ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है और 15 जुलाई तक अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने की तैयारी है।
अयोध्या दान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में SIT दान के रिकॉर्ड की गहराई से जांच करेगी और मंदिर के अधिकारियों से सवाल-जवाब भी करेगी। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग की गई है। इन सबके बीच, मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य ने भरोसा दिलाया है कि VIP दर्शन पास अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं, भले ही इस बारे में कुछ अफवाहें फैल रही हों।