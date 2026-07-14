राम मंदिर दान विवाद: AI खोलेगा गड़बड़ी के राज, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा सुनवाई

लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में SIT दान के रिकॉर्ड की गहराई से जांच करेगी और मंदिर के अधिकारियों से सवाल-जवाब भी करेगी। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच की मांग की गई है। इन सबके बीच, मंदिर ट्रस्ट के एक सदस्य ने भरोसा दिलाया है कि VIP दर्शन पास अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं, भले ही इस बारे में कुछ अफवाहें फैल रही हों।