केरल में 8 हाथियों के दांत लापता, SIT जांच में गहराया रहस्य

हाथियों के दांत गायब होने से अवैध शिकार का संदेह तो पैदा हुआ, लेकिन फोरेंसिक जांच में उन्हें जबरदस्ती निकाले जाने का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ शव इतनी बुरी तरह सड़ चुके थे कि यह तय करना भी मुश्किल हो गया कि वे नर थे या मादा। केरल के मुख्य वन्यजीव संरक्षक पी पुगाझेंडी इस बात पर जवाब मांग रहे हैं कि एक नर हाथी के दांत क्यों नहीं मिले। वहीं, SIT ने सलाह दी है कि दांतों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें निकाल लेना चाहिए और शवों का निपटान गहरी कब्र खोदकर या प्राकृतिक रूप से सड़ने देकर किया जा सकता है।