विदेश मंत्री जयशंकर और चुनाव आयुक्त संधु को SIR के नोटिस, आडवाणी, सिब्बल का भी नाम

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त SS संधू को नाम की वर्तनी में अंतर के कारण नोटिस जारी किया गया है। यानी मतदाता सूची में दर्ज नाम और दूसरे उपलब्ध रिकॉर्ड में नाम के बीच वर्तनी का अंतर सामने आया है।

वहीं, कपिल सिब्बल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी को इसलिए नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि उनके नाम SIR के पिछले रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं।

सूची में आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी का भी नाम है।