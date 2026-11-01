हनी सिंह के भतीजे की कार हादसे में मौत, परिवार ने कानूनी कार्रवाई से किया इनकार

यह हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि दुर्घटना से पहले गाड़ी में सवार 3 अन्य लोग उतर चुके थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

फिलहाल, दोनों परिवारों ने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया है। घटना के बाद सिंगर हनी सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी साझा की।