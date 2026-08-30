असम का नशामुक्ति महाभियान: 3 साल में 3,253 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त, 26,500 से ज्यादा गिरफ्तार

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि म्यांमार के पास होने की वजह से असम ड्रग्स की आवाजाही का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। उन्होंने सीमा पर बेहतर जाँच और खेपों को रोकने के लिए तकनीकी उपकरणों की मदद देने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरमा ने इस लड़ाई को ड्रग तस्करी के खिलाफ एक लगातार और संस्थागत युद्ध बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लड़ाई में असली कामयाबी तभी मिलेगी जब सभी राज्य और पड़ोसी देश भी मिलकर काम करेंगे।