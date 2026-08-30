असम का नशामुक्ति महाभियान: 3 साल में 3,253 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त, 26,500 से ज्यादा गिरफ्तार
असम ड्रग तस्करी से निपटने के लिए एक बड़ा और सक्रिय अभियान चला रहा है। 2021 से अब तक राज्य के ड्रग विरोधी अभियान ने 3,253 करोड़ रुपये से ज्यादा की नशीली चीजें जब्त की हैं और 26,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान लगातार तेजी पकड़ रहा है और गिरफ्तारियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जो 2021 में 4,175 से बढ़कर 2025 में 4,901 हो गई है।
मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने केंद्र को दिया श्रेय
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि म्यांमार के पास होने की वजह से असम ड्रग्स की आवाजाही का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। उन्होंने सीमा पर बेहतर जाँच और खेपों को रोकने के लिए तकनीकी उपकरणों की मदद देने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरमा ने इस लड़ाई को ड्रग तस्करी के खिलाफ एक लगातार और संस्थागत युद्ध बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लड़ाई में असली कामयाबी तभी मिलेगी जब सभी राज्य और पड़ोसी देश भी मिलकर काम करेंगे।