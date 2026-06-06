दिल्ली में आग का भयानक सच: 5 साल में 543 मौतें, 4400 से ज्यादा झुलसे
साल 2019 से अब तक दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 543 लोगों की जान जा चुकी है और 4,400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को अनदेखा करना मुश्किल है, जो वाकई चिंताजनक हैं। मालवीय नगर के 'फ्लोरिश स्टेज' में हाल ही में हुए हादसे ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। इस दुर्घटना में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर विदेशी मेहमान थे, जबकि 25 लोग घायल हुए। इस घटना ने एक बार फिर पूरे शहर में आग से बचाव के नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले विवेक विहार और पालम जैसी जगहों पर भी बड़े हादसे हुए हैं, जहां प्रत्येक में 9-9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
दिल्ली में 2025-26 में आग से 84 मौतें
दिल्ली में आग से होने वाली मौतों की संख्या हर साल घटती-बढ़ती रही है। हालांकि, 2025-26 का साल बेहद दुखद रहा, जब 84 लोगों की मौत हुई। 2019 की अनाज मंडी की आग को उपहार सिनेमा हादसे के बाद से शहर की सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है। वहीं, दिल्ली फायर सर्विस को आने वाली आपातकालीन कॉल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह दिखाता है कि शहर में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहतर सुरक्षा इंतजाम कितने जरूरी हो गए हैं।