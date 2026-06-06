दिल्ली में आग का भयानक सच: 5 साल में 543 मौतें, 4400 से ज्यादा झुलसे देश Jun 06, 2026

साल 2019 से अब तक दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में 543 लोगों की जान जा चुकी है और 4,400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को अनदेखा करना मुश्किल है, जो वाकई चिंताजनक हैं। मालवीय नगर के 'फ्लोरिश स्टेज' में हाल ही में हुए हादसे ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। इस दुर्घटना में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर विदेशी मेहमान थे, जबकि 25 लोग घायल हुए। इस घटना ने एक बार फिर पूरे शहर में आग से बचाव के नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले विवेक विहार और पालम जैसी जगहों पर भी बड़े हादसे हुए हैं, जहां प्रत्येक में 9-9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।