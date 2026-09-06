सिक्किम में मदाताद सूची का सत्यापन, अब तक हटाए जा चुके हैं 54,209 नाम

जिन नामों को सूची से हटाया गया, उनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जो अब वहां नहीं रहते, जिनकी मौत हो चुकी थी या जो फर्जी मतदाता के तौर पर दर्ज थे। हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान अधिकारियों को 16,485 और अयोग्य मतदाता मिले और कुल 52,384 गड़बड़ियां सामने आईं। वहीं, एक अच्छी बात यह रही कि 1,982 नए मतदाता भी जोड़े गए और मतदान केंद्रों की संख्या भी 572 से बढ़कर 625 हो गई।