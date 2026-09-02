सिक्किम में नेपाल जैसी बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी, 40 उच्च-जोखिम वाली हिमनदी झीलों पर नजर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें 16 झीलों को श्रेणी-A की संवेदनशीलता में रखा गया है, जबकि 13 झील अभी भी अवर्गीकृत हैं।

ऐसे में राज्य को संवेदनशील झील के लिए वास्तविक समय की निगरानी, ​​वैज्ञानिक मूल्यांकन और स्थल-विशिष्ट शमन उपायों को मिलाकर बहुस्तरीय रणनीति अपनाने को कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकता प्राप्त 16 संवेदनशील झीलों में से 13 का विस्तृत वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं।