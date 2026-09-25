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सिक्किम के रिम्बी गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, कई घर तबाह
सिक्किम के रिम्बी गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन

सिक्किम के रिम्बी गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, कई घर तबाह

लेखन गजेंद्र
Sep 25, 2026
10:23 am
क्या है खबर?

सिक्किम में पिछले 24 घंटे से अलग-अलग जगह हो रही बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। गुरुवार रात को ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में इसका असर दिखा। यहां भूस्खलन की वजह से कई घर मलबे में बह गए हैं। हालांकि, अभी किसी के हताहत होने या लापता होने की सूचना नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बारिश और भूस्खलन के कारण कई इलाकों में सड़क संपर्क बाधित हुआ है।

भूस्खलन

35 परिवारों को बचाया गया

गुरुवार देर रात पश्चिमी सिक्किम के युक्सोम-ताशीदिंग क्षेत्र के रिम्बी गांव के कुछ हिस्सों में भूस्खलन हुआ है। यहां 30 से घर मलबे के चपेट में आए हैं।

बिजली विभाग के सरकारी आवास, इमारत और कई निजी मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहां नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे पहले सिंग्लिटाम-रिम्बी क्षेत्र से 35 परिवारों को सुरक्षित बचाया गया था।

भूस्खलन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मलबा दिख रहा है।

नुकसान

सड़कों को पहुंचा नुकसान

बारिश और भूस्खलन से सिक्किम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग NH-10 पर असर दिखा है।

यहां रंगपो और गंगटोक के बीच सड़क संपर्क भी गंगटोक से लगभग 35 किलोमीटर दूर बरदांग के 20वें मील पर बाधित है और राजमार्ग अवरुद्ध है। आवाजाही प्रभावित हो रही है।

सड़क और पुल मंत्री एनबी दहल ने युक्सोम-ताशीदिंग निर्वाचन क्षेत्र में रिम्बी और उसके आसपास की सड़कों सहित कई क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया है।

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बर्फबारी

मौसम की पहली बर्फबारी भी दर्ज

बारिश के साथ ही गुरुवार को उत्तरी सिक्किम के जीरो पॉइंट और पूर्वी सिक्किम के त्सोमगो (छंगू) झील क्षेत्र में इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है।

जीरो पॉइंट गंगटोक से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, जबकि झील राज्य की राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर है।

गुरुवार तड़के तीस्ता नदी का जलस्तर लगभग 145 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 150 मीटर से थोड़ा ही नीचे है।

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ट्विटर पोस्ट

सिक्किम में भूस्खलन का दृश्य

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