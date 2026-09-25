सिक्किम के रिम्बी गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन

सिक्किम के रिम्बी गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, कई घर तबाह

लेखन गजेंद्र 10:23 am Sep 25, 202610:23 am

क्या है खबर?

सिक्किम में पिछले 24 घंटे से अलग-अलग जगह हो रही बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। गुरुवार रात को ग्यालशिंग जिले के रिम्बी गांव में इसका असर दिखा। यहां भूस्खलन की वजह से कई घर मलबे में बह गए हैं। हालांकि, अभी किसी के हताहत होने या लापता होने की सूचना नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बारिश और भूस्खलन के कारण कई इलाकों में सड़क संपर्क बाधित हुआ है।