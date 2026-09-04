सिक्किम पर बाढ़ का खतरा: 16 ग्लेशियर झीलों को लेकर अलर्ट, बन रहा देश का पहला GLOF प्रोटोकॉल
सिक्किम ने 40 ग्लेशियर झीलों को बहुत खतरनाक बताया है। इनमें से 16 ऐसी हैं जिनके फटने और निचले इलाकों में भयानक बाढ़ लाने का सबसे ज्यादा खतरा है।
यह चेतावनी अक्टूबर 2023 में हुए एक बड़े ग्लेशियर विस्फोट के बाद आई है। उस घटना में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई थी और चुंगथांग बांध जैसे महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ये खतरे कितने वास्तविक हैं।
सिक्किम का विज्ञान विभाग GLOF प्रोटोकॉल पर जोर दे रहा
भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए, सिक्किम का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एक ऐसे प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, जो देश का पहला समर्पित GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जोखिम कम करने वाला प्रोटोकॉल हो सकता है।
इस योजना में डोलमा साम्पा में बाढ़ रोधी बैरियर बनाना, गुरुडोंगमार झील को और मजबूत करना, शुरुआती चेतावनी देने वाले सेंसर लगाना और झीलों के पानी का स्तर कम करना शामिल है। अधिकारी हिमालयी राज्यों के साथ मिलकर सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बेहतर निगरानी हो सके। उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब समुदायों को समय पर अलर्ट मिल सकें।