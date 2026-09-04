सिक्किम पर बाढ़ का खतरा: 16 ग्लेशियर झीलों को लेकर अलर्ट, बन रहा देश का पहला GLOF प्रोटोकॉल

भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए, सिक्किम का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एक ऐसे प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, जो देश का पहला समर्पित GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जोखिम कम करने वाला प्रोटोकॉल हो सकता है।

इस योजना में डोलमा साम्पा में बाढ़ रोधी बैरियर बनाना, गुरुडोंगमार झील को और मजबूत करना, शुरुआती चेतावनी देने वाले सेंसर लगाना और झीलों के पानी का स्तर कम करना शामिल है। अधिकारी हिमालयी राज्यों के साथ मिलकर सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बेहतर निगरानी हो सके। उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब समुदायों को समय पर अलर्ट मिल सकें।