नेपाल में ग्लेशियर फटा, 469 की मौत; सिक्किम अपनों को खोजने में जुटा
नेपाल में भयंकर बाढ़ आने के बाद, सिक्किम सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है। इसका काम राज्य के उन लोगों का पता लगाना है जो वहां लापता हैं या फंसे हुए हैं।
सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक प्रभाकर राय इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। यह टीम केंद्र सरकार, नेपाल में भारतीय दूतावास और कई दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि प्रभावित परिवारों को ताजा जानकारी मिल सके और उन्हें मदद पहुंचाई जा सके।
ग्लेशियर टूटने से कम से कम 469 लोगों की मौत
यह टास्क फोर्स प्रभावित परिवारों को उनके परिजनों की मौजूदा स्थिति के बारे में लगातार बताती रहेगी। बुधवार, 26 अगस्त 2026 को एक ग्लेशियर के टूटने से ये भीषण बाढ़ें आई हैं। इन बाढ़ों से अब तक कम से कम 469 लोगों की जान जा चुकी है और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
इस बीच, 7,451 बचावकर्मी अभी भी अलग-अलग प्रभावित इलाकों में बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें सहायता मुहैया करा रहे हैं।