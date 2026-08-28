नेपाल में ग्लेशियर फटा, 469 की मौत; सिक्किम अपनों को खोजने में जुटा

नेपाल में भयंकर बाढ़ आने के बाद, सिक्किम सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है। इसका काम राज्य के उन लोगों का पता लगाना है जो वहां लापता हैं या फंसे हुए हैं।

सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक प्रभाकर राय इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। यह टीम केंद्र सरकार, नेपाल में भारतीय दूतावास और कई दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि प्रभावित परिवारों को ताजा जानकारी मिल सके और उन्हें मदद पहुंचाई जा सके।