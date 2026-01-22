सिख विरोधी दंगा 1984: दिल्ली कोर्ट ने जनकपुरी-विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन सिंह को बरी किया

बचाव सज्जन कुमार ने अपने बचाव में क्या कहा? कोर्ट में सज्जन कुमार ने अपने बचाव में खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया और कहा कि मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने बताया कि वह सपने में भी इस तरह की घटना में शामिल नहीं हो सकते। कुमार ने कोर्ट को बताया कि घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी का भी कोई सबूत नहीं मिला है। उनके वकील कहा कि कुमार का नाम 36 साल बाद मामले में जोड़ा गया है, जिससे आरोपों की विश्वसनीयता कमजोर हुई है।

घटना क्या है जनकपुरी और विकासपुरी हिंसा का मामला? सिख हिंसा के कई साल बाद विशेष जांच दल (SIT) ने 2015 में सज्जन कुमार के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी, जो जनकपुरी-विकासपुरी में 1984 में हुई हिंसा से जुड़ी शिकायतों के आधार पर थी। पहली FIR में आरोप था कि 1 नवंबर, 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई। दूसरी FIR गुरचरण सिंह की हत्या से संबंधित है, जिन्हें 2 नवंबर, 1984 को विकासपुरी में जिंदा जलाया गया था।

