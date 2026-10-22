केरलम में टला बड़ा रेल हादसा: बेरोजगारी से हताश युवक ने पटरियों पर रखीं भारी वस्तुएं, गिरफ्तार
केरलम में 20 अक्टूबर को एक घटना सामने आई, जब बिहार के 24 साल के सुखलाल मराड़ी को ओट्टापलम और शोरानूर के बीच रेल की पटरियों पर भारी चीजें रखने के आरोप में पकड़ा गया।
उसने पटरी पर कंक्रीट स्लैब और रेल का एक टुकड़ा रखा था। रेलवे कर्मचारियों ने पटरियों से एक कंक्रीट स्लैब, पटरी का एक टुकड़ा और जमे हुए सीमेंट से भरा एक बोरा बरामद किया।
स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों से मिली जानकारी के बाद RPF ने तुरंत जांच शुरू की, जिससे एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से टल गई।
मराड़ी ने निराशा में पटरियों पर सामान रखने की बात कबूली
RPF ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर मराड़ी का पता लगाया। उसे शोरानूर स्टेशन के पास एक ओवरब्रिज के नीचे छिपा हुआ पाया गया।
गिरफ्तारी के बाद मराड़ी ने कबूल किया कि उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, जिससे वह काफी निराश था। समाज के प्रति भी उसके मन में नाराजगी थी। इसी गुस्से में उसने शराब पी और फिर ये वस्तुएं पटरियों पर रख दीं। इस मामले की जांच अभी भी जारी है।