केरलम में टला बड़ा रेल हादसा: बेरोजगारी से हताश युवक ने पटरियों पर रखीं भारी वस्तुएं, गिरफ्तार

केरलम में 20 अक्टूबर को एक घटना सामने आई, जब बिहार के 24 साल के सुखलाल मराड़ी को ओट्टापलम और शोरानूर के बीच रेल की पटरियों पर भारी चीजें रखने के आरोप में पकड़ा गया।

उसने पटरी पर कंक्रीट स्लैब और रेल का एक टुकड़ा रखा था। रेलवे कर्मचारियों ने पटरियों से एक कंक्रीट स्लैब, पटरी का एक टुकड़ा और जमे हुए सीमेंट से भरा एक बोरा बरामद किया।

स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों से मिली जानकारी के बाद RPF ने तुरंत जांच शुरू की, जिससे एक बड़ी रेल दुर्घटना होने से टल गई।