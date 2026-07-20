पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान, सितंबर से बंगाली में संचालित होंगी सभी सरकारी सेवाएं

इस बदलाव को और आसान बनाने के लिए, अनुवादकों (ट्रांसलेटर्स) और 'अनुवाद सारथी' जैसे तकनीकी उपकरणों का सहारा लिया जाएगा, जिससे सारा काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। इस नीति को गृह मंत्रालय का भी समर्थन मिला है। अधिकारी ने यह ऐलान करते हुए कहा कि यह साल डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का साल है। मुखर्जी भारतीय भाषाओं को शासन-प्रशासन में इस्तेमाल करने के बड़े पक्षधर थे।