पश्चिम बंगाल सरकार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के पैसे वापस करेगी, 33,000 फैंस को राहत

अगर आपने पिछले दिसंबर कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम में लियोनेल मेसी को देखने के लिए टिकट खरीदा था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने और देखने में दिक्कत आने की वजह से मेस्सी की बस एक झलक ही देख पाए, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे सभी 33,000 फैंस के लिए रिफंड का ऐलान किया है। इन मैचों के टिकट 4,000 या 6,000 रुपये के थे।

हालांकि, मैदान के किनारे अधिकारियों और कई जानी-मानी हस्तियों के जमावड़े की वजह से और मेसी के सिर्फ 20 मिनट में ही मैदान छोड़कर चले जाने से, ज्यादातर लोग उन्हें ठीक से देख ही नहीं पाए।