पश्चिम बंगाल सरकार लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के पैसे वापस करेगी, 33,000 फैंस को राहत
अगर आपने पिछले दिसंबर कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम में लियोनेल मेसी को देखने के लिए टिकट खरीदा था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने और देखने में दिक्कत आने की वजह से मेस्सी की बस एक झलक ही देख पाए, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसे सभी 33,000 फैंस के लिए रिफंड का ऐलान किया है। इन मैचों के टिकट 4,000 या 6,000 रुपये के थे।
हालांकि, मैदान के किनारे अधिकारियों और कई जानी-मानी हस्तियों के जमावड़े की वजह से और मेसी के सिर्फ 20 मिनट में ही मैदान छोड़कर चले जाने से, ज्यादातर लोग उन्हें ठीक से देख ही नहीं पाए।
अधिकारी ने पिछली सरकार पर खिलाड़ियों की अनदेखी का आरोप लगाया
राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के मौके पर अधिकारी ने बताया कि टिकट रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही, उन्होंने पिछली सरकार पर खिलाड़ियों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया।
अधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों के कई कागजी काम पिछले 11 सालों से रुके पड़े हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल खेल के क्षेत्र में ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों से पिछड़ रहा है, खासकर ओलंपिक्स और एशियन गेम्स जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में।