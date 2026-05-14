NEET पेपर लीक: 10 लाख में खरीदा, 15 लाख में बेचा, CBI ने दबोचा सौदागर

NEET-UG पेपर 6 राज्यों में फैला

यह लीक हुआ पेपर राजस्थान, हरियाणा, बिहार, केरल और जम्मू-कश्मीर समेत 6 राज्यों में फैला हुआ था। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान के कुछ शिक्षकों को आधिकारिक सवालों और ऑनलाइन 'गेस पेपर्स' में काफी समानताएं दिखीं।

अधिकारियों का मानना है कि यह किसी बड़े राष्ट्रीय गिरोह का काम हो सकता है। मामले की जांच अभी चल रही है और इसी सिलसिले में खैरनार के भाई से भी पूछताछ की जा रही है।