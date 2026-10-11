कोल्हापुर कांड: प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खाई में धकेला, कबूला गुनाह

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती को उसके प्रेमी ने कथित तौर पर एक गहरी खाई में धकेल दिया। बताया जा रहा है कि उनकी परिवार की मर्जी से होने वाली शादी को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद यह वारदात हुई। यह घटना शुक्रवार सुबह नाइकवाड़ी के पास हुई। इस मामले में 25 साल के श्रीपाद वाडू ने पहले पुलिस को बताया था कि 23 साल की तरन्नुम नाइक लापता हो गई, लेकिन बाद में श्रीपाद ने खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और कबूल किया कि उसी ने तरन्नुम को धक्का दिया था।