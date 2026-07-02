राम मंदिर ट्रस्ट में घमासान, राय-मिश्रा के निष्कासन पर 6 जुलाई को मतदान

VHP नेताओं के आने की उम्मीद, दान प्रणाली की जांच

यह बैठक सिर्फ इन 2 लोगों के मुद्दे तक सीमित नहीं है। वरिष्ठ VHP नेताओं को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए जाने की संभावना है। वहीं, ट्रस्ट की दान प्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई है। जांचकर्ताओं को एक कथित चोरी की घटना के बाद कई समस्याएं मिली हैं। इनमें बिना इजाजत काम को बाहर से करवाना और कर्मचारियों की सही से जांच न होना शामिल है। अब तो परिसर में दाखिल होने वाले लोगों की शारीरिक तलाशी भी अनिवार्य कर दी गई है। अधिकारी इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि पैसों का लेन-देन कैसे हुआ। भविष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।