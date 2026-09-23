राम मंदिर की कमान अब नए CEO के हाथ, सुबह 9 से रात 9 तक खुद रहेंगे मौजूद

अयोध्या से एक अहम खबर सामने आई है। रिटायर्ड एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा को अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया CEO बनाया गया है। उन्होंने पदभार संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया है।

वे कर्मचारियों से मिल रहे हैं और यज्ञशाला के साथ-साथ प्रसाद व्यवस्था जैसी अहम जगहों का भी दौरा कर रहे हैं।

सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मिश्रा खुद मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सब कुछ सुचारु रूप से चलता रहे।