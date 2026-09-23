राम मंदिर की कमान अब नए CEO के हाथ, सुबह 9 से रात 9 तक खुद रहेंगे मौजूद
अयोध्या से एक अहम खबर सामने आई है। रिटायर्ड एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा को अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया CEO बनाया गया है। उन्होंने पदभार संभालते ही कामकाज शुरू कर दिया है।
वे कर्मचारियों से मिल रहे हैं और यज्ञशाला के साथ-साथ प्रसाद व्यवस्था जैसी अहम जगहों का भी दौरा कर रहे हैं।
सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मिश्रा खुद मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सब कुछ सुचारु रूप से चलता रहे।
जीतेन्द्र मिश्रा प्रबंधन को करेंगे और मजबूत
जीतेन्द्र मिश्रा के 3 साल के कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य मंदिर के प्रबंधन को और सुदृढ़ करना है, साथ ही तीर्थयात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना भी है।
वे ट्रस्टी मदन मोहन पांडेय और सचिव जगदीश आप्हाले जैसे अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि सभी काम व्यवस्थित और सुचारु तरीके से संचालित हों।