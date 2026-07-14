राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव: जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर, 5 कमेटियां बदलेंगी

अयोध्या में 22 जुलाई को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रस्ट ने अपनी 5 अंदरूनी कमेटियों को फिर से तैयार करने की योजना बनाई है। इनमें फाइनेंस और ऑडिट जैसे अहम विभाग शामिल होंगे। इन बदलावों का मकसद ट्रस्ट के कामकाज को ज्यादा सुचारू और पारदर्शी बनाना है। इसके अलावा, अगर SIT की दान चोरी के आरोपों से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई तक आती है, तो ट्रस्ट उस पर भी विचार करेगा।