राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव: जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर, 5 कमेटियां बदलेंगी
अयोध्या में 22 जुलाई को एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रस्ट ने अपनी 5 अंदरूनी कमेटियों को फिर से तैयार करने की योजना बनाई है। इनमें फाइनेंस और ऑडिट जैसे अहम विभाग शामिल होंगे। इन बदलावों का मकसद ट्रस्ट के कामकाज को ज्यादा सुचारू और पारदर्शी बनाना है। इसके अलावा, अगर SIT की दान चोरी के आरोपों से जुड़ी अंतिम रिपोर्ट 15 जुलाई तक आती है, तो ट्रस्ट उस पर भी विचार करेगा।
ये है ट्र्स्ट की योजना
हाल ही में कुछ ट्रस्टियों के इस्तीफे और एक ट्रस्टी के निधन के कारण 3 सीटें खाली हो गई हैं। उम्मीद है कि इन पर नए ट्रस्टीज चुने जाएंगे। ट्रस्ट, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अयोध्या में एक ट्रेजरर और CEO नियुक्त करने पर भी विचार कर रहा है।
गौरतलब है कि पिछले महीने दान के गलत इस्तेमाल की चिंताओं के बाद SIT का गठन किया गया था, जिसके बाद ट्रस्ट अब और ज्यादा जवाबदेही और बेहतर कामकाज की दिशा में बढ़ने पर ध्यान दे रहा है।