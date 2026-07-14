राम मंदिर को चाहिए CEO: हिंदू होना अनिवार्य, जानें कौन संभालेगा यह पद
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने पहले CEO पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इन आवेदनों को जमा करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026 है। दान के प्रबंधन को लेकर सामने आ रही चिंताओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, ताकि मंदिर के कामकाज को और मजबूत किया जा सके। आवेदन करने वाले व्यक्ति का हिंदू होना अनिवार्य है और उसकी उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
क्या चाहिए और क्या काम होगा?
उम्मीदवारों के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें किसी बड़ी सार्वजनिक संस्था, संगठन, सरकारी विभाग या कंपनी को चलाने का कम से कम 20 साल का अनुभव हो। मंदिर या किसी हिंदू धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पद के लिए वित्त, प्रशासन, IT, कानूनी मामलों और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अच्छी समझ और दक्षता जरूरी है।
CEO रोजाना मंदिर के कामकाज की देखरेख करेगा, जिसमें वित्तीय प्रबंधन और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। वह ट्रस्ट और सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और सनातन परंपराओं को कायम रखेगा।