राम मंदिर को चाहिए CEO: हिंदू होना अनिवार्य, जानें कौन संभालेगा यह पद

उम्मीदवारों के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उन्हें किसी बड़ी सार्वजनिक संस्था, संगठन, सरकारी विभाग या कंपनी को चलाने का कम से कम 20 साल का अनुभव हो। मंदिर या किसी हिंदू धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पद के लिए वित्त, प्रशासन, IT, कानूनी मामलों और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अच्छी समझ और दक्षता जरूरी है।

CEO रोजाना मंदिर के कामकाज की देखरेख करेगा, जिसमें वित्तीय प्रबंधन और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। वह ट्रस्ट और सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और सनातन परंपराओं को कायम रखेगा।