राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने पर बोलीं निर्मला यादव- मुझे ईश्वर ने चुना

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला CEO नियुक्त किया है। इसके साथ ही, 3 नए ट्रस्टी भी ट्रस्ट से जुड़े हैं। इनमें डॉ. निर्मला यादव, वकील मदन मोहन पांडेय और व्यवसायी-समाज सेवक महेश भगचंदका शामिल हैं। ये बदलाव दान चोरी के विवाद के बाद हुए इस्तीफों के चलते किए गए हैं। हालांकि, पिछले साल बिमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन एक अलग घटना थी।