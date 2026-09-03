राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने पर बोलीं निर्मला यादव- मुझे ईश्वर ने चुना
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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला CEO नियुक्त किया है। इसके साथ ही, 3 नए ट्रस्टी भी ट्रस्ट से जुड़े हैं। इनमें डॉ. निर्मला यादव, वकील मदन मोहन पांडेय और व्यवसायी-समाज सेवक महेश भगचंदका शामिल हैं। ये बदलाव दान चोरी के विवाद के बाद हुए इस्तीफों के चलते किए गए हैं। हालांकि, पिछले साल बिमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन एक अलग घटना थी।
निर्मला यादव ने नियुक्ति को 'ईश्वरीय इच्छा' माना
डॉ. निर्मला यादव, जो खुद एक अनुभवी शिक्षाविद् हैं और संघ से उनका गहरा नाता है, ने अपनी नियुक्ति को "ईश्वरीय इच्छा" और नारी शक्ति का सम्मान बताया।
उन्होंने कहा कि वे ट्रस्ट में प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए "समर्पण, कड़ी मेहनत और ईमानदारी" से काम करेंगी।