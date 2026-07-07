अयोध्या में राम मंदिर के दिव्य गहनों की पहली झलक आई सामने, डिजाइन देखकर मंत्रमुग्ध हुए भक्त

विशिष्ट अतिथि और भक्त कलाकारी की कर रहे सराहना

गहनों के डिजाइन दिखाने के इस कार्यक्रम में कई खास मेहमान और श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने इन कलाकृतियों की जमकर तारीफ की। ट्रस्ट ने बताया कि इन गहनों समेत हर छोटी से छोटी चीज को मंदिर की आध्यात्मिक विरासत का मान रखने के लिए ही चुना गया है। मंदिर का निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही यह भक्ति और गर्व का एक बड़ा केंद्र बनेगा, जहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा।