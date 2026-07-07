अयोध्या में राम मंदिर के दिव्य गहनों की पहली झलक आई सामने, डिजाइन देखकर मंत्रमुग्ध हुए भक्त
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गहनों के डिजाइन सबके सामने रखे हैं। ये गहने कीमती धातुओं से बने हैं और इनमें बारीक कलाकारी की गई है। इनका मकसद है मंदिर की सुंदरता और उसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को और बढ़ाना। यह उन लाखों लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है, जिनके लिए यह प्रोजेक्ट बहुत खास है।
विशिष्ट अतिथि और भक्त कलाकारी की कर रहे सराहना
गहनों के डिजाइन दिखाने के इस कार्यक्रम में कई खास मेहमान और श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने इन कलाकृतियों की जमकर तारीफ की। ट्रस्ट ने बताया कि इन गहनों समेत हर छोटी से छोटी चीज को मंदिर की आध्यात्मिक विरासत का मान रखने के लिए ही चुना गया है। मंदिर का निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही यह भक्ति और गर्व का एक बड़ा केंद्र बनेगा, जहां देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा।